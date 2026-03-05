Lleida reduce la brecha salarial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida es la provincia de Catalunya con menor brecha salarial entre hombres y mujeres, según un informe elaborado por la empresa de recursos humanos Eurofirms con motivo del 8M. La diferencia retributiva se sitúa en torno al 12%, por debajo de la media catalana, que alcanza el 17%. Según el estudio, esta situación está vinculada a la estructura productiva del territorio. El sector servicios, donde las diferencias salariales suelen ser más elevadas, tiene un peso menor en Lleida, mientras que el sector primario mantiene una presencia significativa, lo que contribuye a reducir las desigualdades. De hecho, el informe señala que la agricultura y la pesca son los sectores con menor brecha salarial, con diferencias mucho más reducidas que en servicios e industria. En el caso de Lleida, la brecha en el sector primario ronda el 5%, muy por debajo de la registrada en otros ámbitos económicos.

El informe de Eurofirms también destaca que la presencia de mujeres en puestos directivos ha aumentado en Catalunya en los últimos tres años. En 2025 representaban el 43% de los cargos de dirección, frente al 32% en 2022, una cifra que sitúa a la comunidad por encima de la media española (36%).

Por otra parte, Desirée Bela-Lobedde Boleche, escritora y divulgadora especializada en educación antirracista desde una perspectiva afrocentrada, ofreció ayer la ponencia en la UdL titulada Interseccionalitat i feminisme: límits, exclusions i responsabilitats polítiques.

El SIAD de Les Garrigues impulsa un pódcast sobre mujeres líderes

■ El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Les Garrigues ha impulsado Fer-ho a la teva manera. Veus que fan camí, un pódcast que da voz a mujeres del territorio que emprenden, lideran y toman decisiones desde la experiencia, el criterio y el oficio. Los episodios pueden seguirse en YouTube y Spotify y ponen voz a Anna Roset Montero (Nexcar), Pilar Palau Boronat (Grup Palau), Irene Visa Vilalta (Centre Heura), Dolors Català Roig (Agalla Natural), Susanna Rubio Gallart (Rubio Natural Stone) y Blanca Casañola Ribes (Cuadrat Valley).