Boya se estrena con un accidente en Australia

El piloto aranés Mari Boya no comenzó con buen pie su andadura en la Fórmula 2. El de Les no pudo terminar ayer la prueba clasificatoria para el Gran Premio de Australia después de sufrir un accidente en la curva 12 del trazado de Albert Park que le obligó a retirarse a falta de 20 minutos para el final.

Boya, que se estrenaba con la escudería Prema Racing, perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra las protecciones. Su accidente provocó la primera bandera roja del campeonato y le forzará a salir desde la última posición de la parrilla tanto en la carrera sprint como en la carrera principal de este fin de semana después de que los comisarios eliminaran su vuelta rápida por exceder los límites de pista.

Tras varios minutos parada, la sesión clasificatoria se reanudó, pero un problema de fiabilidad en el coche de Gabriele Minì (MR Motorsport) provocó la segunda bandera roja. En los segundos finales, Dino Beganovic (DAMS) marcó el mejor tiempo de la sesión (1:28.695) y materializó la ‘Pole Position’. Los dos pilotos de Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne y Alex Dunne, completaron la segunda y tercera posición, respectivamente.