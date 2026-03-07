Emma Teixidó, productora: «Lo más complicado ha sido lidiar con toda la burocracia»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Emma Teixidó es una agricultora de 34 años de Seròs que, tras estudiar y trabajar fuera de casa, en 2023 decidió volver y, junto a su hermano, dar impulso y desarrollar la empresa familiar con un proyecto centrado en la producción de fruta de hueso madurada en el árbol y con venta directa al consumidor final.

Su incorporación al sector agrario, sin embargo, no fue un camino sencillo. “Ha sido un proceso duro, porque lidiar con el tema burocrático ha sido muy tedioso”, asegura. De hecho, desde que decidió incorporarse hasta completar la mayoría de los trámites pasó un año y medio, afirma.

Esto, considera, debería cambiar para facilitar la incorporación de nuevas generaciones al sector agrario. “En Seròs somos un grupo que queremos continuar con el negocio familiar, pero necesitamos más agilidad y que el sector sea atractivo”. “Lo realmente complicado es que alguien que no provenga de una familia payesa quiera incorporarse al sector”, lamentó. “Es difícil conseguir tierra, financiación y ponerlo todo en funcionamiento”.