Mejora insuficiente del Cadí, que cae al descenso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El debut de Pepe Vázquez en el banquillo del Cadí trajo una clara mejora en el conjunto urgelense, pero fue insuficiente para llevarse el triunfo de Leganés (78-70), que le hace entrar en zona de descenso. El triunfo del Araski ante el Joventut (83-68) deja a las leridanas, que ayer fueron de más a menos, cerrando un grupo de cuatro equipos con ocho triunfos antes del parón.

El impacto del cambio en el banquillo urgelense se vio claro desde el inicio, con un conjunto leridano tremendamente intenso atrás, tanto que entró en bonus en menos de cuatro minutos y regaló muchos tiros libres a un Leganés que tomó una primera ventaja (13-6). Pero el Cadí afinó la mirilla de tres y recuperó terreno (16-14) hasta el 24-21 del final del primer cuarto.

En el segundo, el conjunto leridano encontró cinco puntos seguidos que le dieron la primera ventaja (28-29) desde el 0-2 inicial. Restaban 7.42 minutos de primera parte, y la igualdad fue máxima hasta el 41-40 del descanso, pese a que las leridanas llevaron la iniciativa hasta la última canasta.

Pero como pasó en el inicio, el Cadí fue a remolque en arranque de la segunda mitad, concediendo muchos tiros libres con un criterio arbitral muy riguroso. Con un parcial de 12-2, el Leganés se distanció a 11 puntos (53-42). Pese a los esfuerzos liderados por Gonzales para meterse en el partido (59-54), el Leganés arrancó el último cuarto con un margen amplio (65-55). El equipo leridano parecía perdido y llegó a los últimos cinco minutos en una máxima desventaja de 12 unidades (71-59). Pero recuperó sus opciones con un parcial de 0-8 para situar el 71-67 a 1.50 del final. No obstante, el Leganés se recompuso con dos canastas rápidas que sentenciaron (75-67) hasta llegar al 78-70 final.