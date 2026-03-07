Un leridano, en el equipo de campaña de Laporta

Publicado por XAVI CASALS Creado: Actualizado:

Ramon Tomàs (Alcarràs, 1971) se mueve en la cercanía del FC Barcelona con un papel discreto pero significativo. Empresario leridano, conocido por su firma de grúas y transportes, es socio del Barça y, durante el último mandato de Joan Laporta, formó parte de la comisión deportiva. “Fue una etapa que disfruté mucho y en la que Joan Laporta confió en mí”, comenta Ramon Tomàs en declaraciones a SEGRE. Actualmente, no ocupa ningún cargo en la estructura del club, pero participa activamente en la campaña electoral. “Soy un voluntario más que ayuda en lo que haga falta y, entre otras cosas, coordino el vehículo de campaña”, explica. “Son días intensos, pero cuando ves el fruto del trabajo de la campaña, valen la pena”, añade.

Tomàs ya había colaborado en la candidatura de hace cinco años. “Era una campaña diferente, con menos tiempo y menos público. Ahora la actividad es mucho mayor y más directa con la gente”, señala. De hecho, custodia la famosa pancarta de la anterior campaña con el lema ‘Ganas de volver a veros’, que se exhibió a escasos metros del Bernabéu. También destaca la figura de Laporta. “Tiene algo que llaman carisma, pero es más que eso: es cercanía. Si lo conoces y convives con él, te atrapa”, reflejando la relación que mantiene con el presidente blaugrana desde hace ocho años.

Preguntado sobre un posible cargo en el futuro, Ramon Tomàs se muestra prudente. “Yo colaboro con la campaña y después estaré a disposición del presidente para ayudar en lo que haga falta. Todo esto es amor al Barça”, asegura. En cuanto al barcelonismo en Lleida, considera que las peñas juegan un papel destacado desde siempre y que su influencia se ha mantenido activa incluso con el nuevo Spotify Camp Nou. “Las peñas siempre han sido un punto de encuentro y de movilización. Aunque los viajes y los horarios no siempre son fáciles, su implicación se nota”, concluye.

