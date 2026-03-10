El leridano Fernando María Sainz de la Maza se despide del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank al finalizar su mandato

El leridano Fernando María Sainz de la Maza se despide del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank al finalizar su mandatoJordi Play / CaixaBank

El leridano Fernando María Sainz de la Maza ha asistido a su última reunión del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank al vencer su mandato en los próximos meses. En el encuentro, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicado a los miembros del Comité Consultivo de accionistas de la entidad los positivos resultados obtenidos en 2025, ejercicio en el cual "hemos superado los objetivos marcados a principios del año gracias a la confianza de los clientes y el impulso de la actividad comercial".

Todo eso, unido a la fortaleza financiera del Grupo, ha afirmado Gortázar, ha permitido elevar un 15% el dividendo total con cargo a los resultados de 2025 hasta 50 céntimos de euro brutos por acción, y una cuantía global de 3.499 millones de euros. De esta manera, el payout se situará en el 59,4%, según la propuesta de distribución que se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinària de Accionistas.

En su intervención ante el Comité Consultivo, el consejero delegado ha destacado "la capacidad del banco para generar resultados recurrentes y sostenibles, incluso en un contexto de moderación de tipo de interés, cosa que nos permite ofrecer una retribución adecuada a nuestros accionistas".

"La buena evolución del negocio ha permitido también revisar al alza los objetivos de crecimiento y de rentabilidad que habíamos proyectado en el Plan Estratégico 2025-2027", ha subrayado Gortázar.

Por otra parte, ha agradecido a los miembros del Comité Consultivo de accionistas su participación en este órgano, "que estrecha la relación entre la entidad y su base accionarial y favorece la transparencia y la comunicación".