La 37 Trobada Empresarial al Pirineu abordará las "incertidumbres" geopolíticas y económicas el 11 y 12 de junio

El acto de presentación de la 37 Trobada Empresarial al Pirineu ha tenido lugar en la Llotja de Lleida.Roger Segura / ACN

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La 37 Trobada Empresarial al Pirineu se celebrará el 11 y 12 de junio en la Seu d'Urgell con el lema 'El nuevo mapa económico mundial: qué camino tomamos'. Este año el encuentro empezará el jueves por la mañana e incorpora nuevos espacios antes y después de las ponencias para favorecer el 'networking' entre los cerca de 900 asistentes.

La presidenta, Montse Pujol, ha destacado que quieren reflexionar y dar respuestas al empresariado en un momento de "incertidumbres muy grandes" en el ámbito geopolítico y de transformaciones digitales. El encuentro lo inaugurará el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y también participarán el presidente del CIDOB, Josep Borrell; el exvicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y el exprimer ministro italiano Matteo Renzi.