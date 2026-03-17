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La 37 Trobada Empresarial al Pirineu abordará las "incertidumbres" geopolíticas y económicas el 11 y 12 de junio

El presidente Illa abrirá la cumbre a la Seu d'Urgell, en la que participarán Josep Borrell, Margaritis Schinas y Matteo Renzi

El acto de presentación de la 37 Trobada Empresarial al Pirineu ha tenido lugar en la Llotja de Lleida.

El acto de presentación de la 37 Trobada Empresarial al Pirineu ha tenido lugar en la Llotja de Lleida.Roger Segura / ACN

Lluís Serrano
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La 37 Trobada Empresarial al Pirineu se celebrará el 11 y 12 de junio en la Seu d'Urgell con el lema 'El nuevo mapa económico mundial: qué camino tomamos'. Este año el encuentro empezará el jueves por la mañana e incorpora nuevos espacios antes y después de las ponencias para favorecer el 'networking' entre los cerca de 900 asistentes.

La presidenta, Montse Pujol, ha destacado que quieren reflexionar y dar respuestas al empresariado en un momento de "incertidumbres muy grandes" en el ámbito geopolítico y de transformaciones digitales. El encuentro lo inaugurará el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y también participarán el presidente del CIDOB, Josep Borrell; el exvicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y el exprimer ministro italiano Matteo Renzi.

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