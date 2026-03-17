Los huevos han disparado su precio más de un 22% en el último año

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los huevos son el alimento que más se ha disparado de precio en el último año, un 22,2% de media desde marzo de 2025, seguido por zanahorias y cebollas, siendo los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA, según los datos de Facua-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre febrero y marzo 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol. En concreto, los huevos medianos se han convertido en el alimento que más ha aumentado de precio, encareciéndose la docena hasta un 47,6%.

Las zanahorias, por su parte, cuestan actualmente un 21% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las cebollas ha sido del 13,5% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo los limones (11,5%), la leche entera (4,4%), el aceite de girasol (4,3%), las manzanas Golden (4,1%), el arroz redondo (0,2%) y la harina de trigo (0,2%).

Por el lado contrario, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, con una caída media del 11,8 por ciento. Le siguen los champiñones laminados, que acumulan una bajada del 9%, las patatas un 5,2%, las peras Conferencia un 4,1%, las uvas blancas un 4,1%, los ajos un 4,1%, los macarrones un 2,5%, las lentejas pardinas un 2,4%, las naranjas un 1,7% y las lechugas iceberg un 1,4%.

En el último mes, las zanahorias, las peras Conferencia y las patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados. En este periodo, el kilo de zanahorias ha experimentado de media un incremento de precio del 15%. Por su parte, las peras Conferencia se han encarecido un 6,7% en las últimas semanas. Mientras que la malla de naranjas (4 kg.) es un 4,6% más cara de media que hace unas semanas.

Entre los alimentos que cuestan de media en marzo menos que en febrero está la leche entera (-0,4%), las lentejas pardina (-0,5%), las uvas blancas (-0,9%), los limones (-1,5%) o las manzanas Golden (-6,2%).