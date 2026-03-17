Principales errores cometidos en la declaración de la renta y como repararlos

La campanya de la renda del 2025 s’iniciarà per internet el proper 8 d’abril i s’allargarà fins al 30 de juny. - EUROPA PRESS

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La renta del 2025 arrancará el 8 de abril con las presentaciones de las declaraciones por internet y se alargará hasta el 30 de junio. Expertos de las asesorías leridanas Teixidó Associats, Cudós Consultors y Centro Gestor coinciden en destacar que el principal error que suelen cometer los contribuyentes es validar el borrador sin haber revisado los datos.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el borrador facilitado por la Agencia Tributaria se basa en la información de que dispone a partir de otros modelos y datos declarados por terceros, pero esta no siempre refleja la totalidad de la situación del contribuyente.

A menudo se producen equivocaciones en los datos declarados o no se aplican determinadas reducciones o deducciones fiscales porque desconocen su existencia o las ventajas fiscales. Eso puede comportar que acaben soportando una carga tributaria superior.

¿Cómo repararlos?

Con el fin de rectificar o de completar los datos que han sido incluidos en la declaración original, los contribuyentes tienen que presentar una autoliquidación rectificativa, siempre que el resultado sea favorable para ellos.

En caso de que el error perjudique a Hacienda, se tiene que hacer una declaración complementaria.