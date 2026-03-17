Principales novedades de la campaña de la renta 2025

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La campaña de la renta del 2025 arrancará el 8 de abril con las presentaciones de las declaraciones por internet y se alargará hasta el 30 de junio. Expertos de las asesorías leridanas Teixidó Associats, Cudós Consultors y Centro Gestor mencionan las principales novedades de esta campaña.

Entre las novedades de este año se encuentra la introducción de una deducción de hasta 340 euros para contribuyentes con rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 18.276 euros y que no ingresen otras rentas superiores a los 6.500 euros. Una medida pensada para compensar el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

En el caso de las prestaciones de desempleo, recibir el paro ya no obliga por sí mismo a presentar la declaración, a no ser que se superen los límites establecidos. También se introducen novedades en la tributación del ahorro procedente de capital, como dividendos, intereses o ganancias patrimoniales.

Se eleva del 28 hasta el 30% la carga fiscal para las rentas superiores a 300.000 euros. Asimismo, se mantiene la posibilidad de abonar la declaración mediante Bizum cuando el resultado sea a ingresar.

A pesar de no ser novedad, las criptomonedas son un tema muy actual. Se recalca que la declaración de criptoactivos obliga a tributar por las ganancias obtenidas al venderlas, permutar (cambiar cripto por otra cripto) o utilizarlas como pago, integrándose en la base del ahorro. La compra de criptomonedas no tributa en el IRPF.