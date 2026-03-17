¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta 2025?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La campaña de la renta de 2025 arrancará el 8 de abril con las presentaciones de las declaraciones por Internet y se alargará hasta el 30 de junio. El 6 de mayo se abrirá el servicio para que los contribuyentes puedan pasar cuentas con el fisco de manera telefónica y el 1 de junio la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Tienen obligación de presentar la declaración de la renta los contribuyentes que obtengan rendimientos íntegros del trabajo superiores a 22.000 euros anuales, si procediesen de un único pagador. También los trabajadores con dos o más pagadores si ingresaron más de 15.876 euros anuales y los rendimientos percibidos del segundo y restantes pagadores superan en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. Obligados también están los autónomos o los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Datos de la renta 2024

En la campaña de la renta de 2024 se presentaron 242.134 declaraciones en Lleida, un 2,94 por ciento más que en ejercicio de 2023. Del total de declaraciones presentadas en Lleida, 130.972 solicitaron una devolución, con un importe total superior a los 104 millones.

Más del 87% de las declaraciones presentadas en toda España durante la anterior campaña se hicieron por canales electrónicos. En la campaña del ejercicio pasado se presentaron en toda España 24.720.000 declaraciones de la renta.