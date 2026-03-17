Estas son las principales deducciones estatales y autonómicas de la renta 2025

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Empieza la cuenta atrás por la renta 2025. Entre las novedades de la campaña se encuentra la introducción de una deducción de hasta 340 euros para contribuyentes con rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 18.276 euros y que no ingresen otras rentas superiores a los 6.500 euros. Una medida pensada para compensar el efecto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Deducciones estatales

Entre las principales deducciones se mantiene la deducción del 15% por la adquisición de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga. Así como aquellas por obras destinadas a mejorar la eficiencia energética, con porcentajes que pueden oscilar entre el cuarenta y el sesenta por ciento.

En viviendas habituales adquiridas antes del 2013, se puede llegar a deducir hasta 9.040 euros anuales del pago de la hipoteca o el seguro del hogar. Por contratos de alquiler anteriores al 2015 se puede deducir el 10,05% por las cantidades satisfechas durante el 2025, siempre que la base imponible sea inferior a 24.107,20 €.

También hay deducciones por los donativos a entidades sin ánimo de lucro o por la inversión en empresas de nueva creación. El límite general de desgravación por aportaciones a planes de pensiones individuales se mantiene en 1.500 euros anuales.

Deducciones catalanas

Las deducciones autonómicas se han mantenido sin cambios. Entre las principales destacan la deducción por nacimiento, adopción o acogida, donde cada progenitor se puede deducir 150 € o 300 € en caso de hacer declaración conjunta o de ser familia monoparental. También se pueden deducir el 10% de hasta 500 € anuales por tributación individual o hasta 1.000 € anuales en tributación conjunta, de los importes satisfechos durante el año 2025 por el alquiler de la vivienda habitual, si se cumplen ciertos requisitos como ser menor de 35 años, haber estado más de 183 días en el paro o ser mayor de 65 años.

De las cantidades satisfechas durante el año por la rehabilitación de la vivienda habitual, se puede deducir el 1,5% con una base máxima de 9.040 €. También existe una deducción del 15% por donativos a entidades que fomentan el catalán o el occitano.