Las incertidumbres geopolíticas centran los análisis en la Trobada al Pirineu

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La 37ª Trobada Empresarial al Pririneu se centrará los días 11 y 12 de junio en La Seu d’Urgell en analizar el momento actual cambiante, desde la geopolítica al mundo digital con la inteligencia artificial, bajo el título El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem. Se trata de dos jornadas en la que los más de 800 asistentes que espera la organización podrán contar con una mezcla de visiones para hacer una radiografía de la situación y ayudar a los empresarios y directivos a tomar decisiones. Así lo explicó ayer al presentar el programa Montse Pujol, presidenta de la Trobada. Los asistentes son básicamente de Lleida y Andorra, en un foro cercano y con gran peso del networking, pero que busca atraer también a directivos de la Franja, la Anoia y el Bages, explicó. Dos de las mesas redondas de más éxito cada año son las de experiencias empresariales, tanto de Lleida como general. En la primera de ella participarán Carles Camí (Mirasan i Monlau), Tomàs Cusiné (Castell del Remei), Patricia Romero (Romero Polo) y Dolors Puyol (Premier Pigs). En la segunda asistirán directivos y CEO de Hipra, Nagturhouse y Tendam. Esta última empresa aglutina marcas como Cortefiel o Pedro del Hierro, y su CEO y presidente es Jaume Miquel, natural de Tremp. El president, Salvador Illa, inaugurará la Trobada, que contará entre sus ‘platos fuertes’ con Metteo Renzi, ex primer ministro italiano, Margaritis Schinas, ex vicepresidente de la UE, y Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad.