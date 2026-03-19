La leridana IASO alcanza una facturación de 28,6 millones de euros en 2025

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La empresa leridana IASO alcanzó una facturación de 28,6 millones de euros en 2025, lo que refleja un crecimiento del 28 por ciento. La compañía presentó sus datos anuales en el marco de su primera convención global celebrada en la Llotja de Lleida, donde reunió a 225 profesionales de su equipo. Con el lema Junts cap a l’excel·lència, la convención subrayó la importancia de crecer de forma sostenible.

En el evento, IASO resaltó los proyectos más destacados, entre ellos, su participación en la cubierta del estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, consolidándose como líder en arquitectura textil aplicada al deporte. También subrayó el proyecto de pérgolas en el Mercat de Sant Antoni (Barcelona) y el de cubiertas de Tenerife Top Training, que resalta la innovación de IASO en el campo de las piscinas.

Su crecimiento ha quedado reflejado en sus líneas de negocio: Outdoor Solutions, que incluye pérgolas, sombrillas y toldos, alcanzó los 15,8 millones de euros (un aumento interanual del 16%); Arquitectura Textil creció un 60%, alcanzando los 6,45 millones de euros; la línea Publicitaria registró 4,4 millones de euros, con un incremento del 10%, y la división de Piscinas cerró con 1,95 millones de euros (un 11% más).