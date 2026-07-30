Aprobado un ERE para 38 trabajadores de Monfort

El juez aprobó el martes el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) parcial planteado en la empresa Fundiciones Monfort de Bellpuig, que presentó un concurso de acreedores y se encuentra en liquidación, para la extinción del contrato de 38 de sus 70 trabajadores, según informaron fuentes próximas al proceso.

Por el momento, una empresa del sector ha presentado una oferta para adquirir la unidad productiva y se haría cargo de los otros 32 empleados de la firma de la comarca del Urgell.

Ahora están a la espera de que el juzgado fije un plazo para que se puedan presentar más ofertas de compañías que pudieran estar interesadas en esta emblemática firma, especialista en la fundición de aluminio por inyección y por gravedad.

En caso de que se materializaran nuevas propuestas, se pasaría a celebrar lo que se conoce como subastilla para poder decidir la adjudicataria final.

El ayuntamiento de Bellpuig y fuentes sindicales afirmaron que varias empresas de la zona han mostrado interés por absorber parte de la plantilla afectada gracias al trabajo conjunto llevado a cabo por el consistorio y el comité de empresa junto a otras administraciones como la Generalitat y la Diputación.

Fuentes de los trabajadores explicaron que han acordado incluir una cláusula para que la nueva empresa que se haga cargo de las instalaciones den prioridad a contratar a los afectados por el expediente de regulación si consideran preciso ampliar la plantilla. Asimismo, denunciaron que hasta la fecha la plantilla solamente ha cobrado el 40% del salario de junio.

En casos de crisis de estas características y si hay impagos de salarios, es el Fondo de Garantía Salarial el estamento dependiente del ministerio de Trabajo que se hace cargo de compensar a los afectados.

La firma, que nació en Barcelona en 1941 y trasladó su sede a Bellpuig en los años sesenta, presentó el concurso de acreedores tras acumular una deuda de cerca de 8 millones de euros.