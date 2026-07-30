Los catalanes hacen 486.000 horas extra sin cobrar

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Los trabajadores catalanes hacen, por término medio, unas 486.000 horas extraordinarias no remuneradas a la semana, y más de un millón si también se tienen en cuenta las pagadas. En este sentido se desprende de un informe publicado ayer por el sindicato CCOO.

En total, hay más de 157.000 personas que prolongan su jornada laboral, la mitad de las cuales lo hace sin cobrar, cosa que permite a los empresarios catalanes ahorrarse 11,6 millones de euros en salarios y cotizaciones cada semana, asegura el sindicato. Por eso, considera “imprescindible” la aprobación del nuevo reglamento de control horario después del verano.