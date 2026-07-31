Lleida busca candidatos a ‘estrellas Michelin’ del campo

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La feria Expo AgriTech 2026 y Asaja buscan a los mejores agricultores de Lleida para la segunda edición de los Premios Chaleco Agricultor, que califican como los “estrella Michelin de la Agricultura”. Se trata de reconocer el liderazgo de los profesionales, que incorporan nuevos cultivos, optimizan el uso de los recursos, recuperan la salud de los suelos o recurren a tecnologías avanzadas para producir de una manera más eficiente, competitiva y sostenible.

La primera edición recibió más de 700 candidaturas y seleccionó a más de 50 finalistas procedentes de diferentes territorios para reconocer a tres ganadores estatales. “Los Premios Chaleco Agricultor consolidan así una comunidad de profesionales que están demostrando desde sus explotaciones cómo la transformación tecnológica puede traducirse en una mayor productividad, una gestión más eficiente de los recursos y nuevas oportunidades de futuro”, afirman los organizadores.

Los galardones están dirigidos a todos los agricultores del Estado, con independencia del tamaño, la ubicación o el tipo de explotación, que estén contribuyendo al progreso del sector mediante la innovación, la sostenibilidad o la incorporación de tecnología. Para poder participar en los reconocimientos, Lleida ya ha abierto su convocatoria. Los profesionales interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo 15 de octubre en una de las siguientes categorías: innovación en cultivos e insumos, sostenibilidad y aplicación de la tecnología. De cada provincia se seleccionarán tres finalistas, uno por cada categoría, que participarán en la gala estatal. La ceremonia tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en Málaga, durante la segunda y última jornada de Expo AgriTech 2026.