Agroseguro paga 2 millones a cerealistas leridanos

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Agroseguro ha abonado en lo que va de año en Lleida 1,9 millones de euros en indemnizaciones por los siniestros registrados en las producciones de cultivos herbáceos. En su mayoría corresponden a cereal de invierno, cuya campaña ya ha finalizado. Además, en los próximos días, está previsto que se abonen otros 135.000 euros más a productores de la demarcación, por lo que las indemnizaciones superarán en Lleida los 2 millones de euros. La provincia vivió durante la pasada primavera hasta tres episodios de tormentas de granizo que afectaron a las comarcas del llano, causando daños en centenares de hectáreas de cultivos de cereal. Las piedras pueden generar daños severos al romper las espigas, tumbar el grano al suelo o destrozar las hojas. Dependiendo de la fuerza de la tormenta y el estado del cultivo, las pérdidas pueden oscilar entre el 50% y el 100%. Estos episodios también causaron destrozos en campos de maíz y de fruta dulce, el cultivo que resultó más afectado.

Lleida concentra el grueso de las ayudas abonadas en Catalunya, que en conjunto alcanzan los 3 millones de euros. El resto se reparten entre Tarragona (430.000 euros), Girona (410.000 euros) y Barcelona (260.000 euros). En total, el sistema de Seguros Agrarios Combinados ha abonado más de 40 millones a nivel estatal a productores de cultivos herbáceos por los siniestros registrados en la campaña 2026. Corresponden, principalmente, a Castilla y León (14,6 millones), Aragón (7,9 millones), Castilla-La Mancha (6,3 millones), Andalucía (6,1 millones), Catalunya (3 millones) y Navarra (1,1 millones). Solo en la última semana se han abonado 14,4 millones de euros a cerealistas asegurados en 39 provincias.

Además, Agroseguro también ha indemnizado en los últimos días a agricultores que tienen contratadas otras líneas de seguro, como frutales (2,2 millones) y cítricos (1,8 millones), entre otras, así como 3 millones por siniestros registrados en el conjunto de los seguros pecuarios. En total, se abonaron casi 23 millones de euros en indemnizaciones.