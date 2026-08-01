Los carburantes se disparan hoy seis céntimos el litro al bajar las ayudas

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Los conductores afrontan desde hoy el encarecimiento de la gasolina y el gasóleo. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) advierte de que el precio de venta al público de los carburantes registrará una subida directa de más de seis céntimos por litro por el incremento del Impuesto Especial de Hidrocarburos. El descuento que hasta ahora se aplicaba a los carburantes a través de este impuesto para que los ciudadanos hagan frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, baja hoy de 15 céntimos a 10 céntimos por litro. Pero las estaciones de servicio explican que a la reversión del alivio fiscal, esos cinco céntimos directos, hay que sumar su correspondiente IVA adicional, superando en total los 6 céntimos de encarecimiento por litro en el surtidor. De esta forma, la gran operación salida de vacaciones de agosto, y retorno de quienes las han acabado en julio, se convierte en la más cara para los conductores desde 2023.

En septiembre habrá una nueva rebaja del llamado alivio fiscal, que pasará de los 10 a los 5 céntimos, con lo que habrá un nuevo golpe para el bolsillo de los conductores.

El precio medio del litro de diésel en la Península Ibérica era ayer un 24,3% más caro que hace doce meses, mientras que en el caso de la gasolina el respunte marcaba un 12,3%, según un análisis de Facua-Consumidores en Acción.

Por otra parte, la factura eléctrica de un usuario medio acogido a la tarifa regulada —el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)— se ha encarecido un 17% en el mes de julio en comparación con el mes anterior, situándose en los 77,84 euros frente a los 66,63 euros de junio, según el análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este incremento en el recibo para un usuario medio —con una potencia contratada de 4,6 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 292 kilovatios hora (kWh)— se ha debido, principalmente, al fuerte repunte del mercado mayorista de la electricidad, cuyo precio medio ha escalado hasta los 104,75 euros/MWh, un 51% más que el mes anterior y registrando su nivel más alto desde febrero de 2025. A este respecto, OCU destacó que este encarecimiento viene desde el pasado mes de marzo, coincidiendo con la guerra en Irán, lo que ha llevado a los precios mayoristas a acumular ya una subida del 151%.