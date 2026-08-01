Concentración de FICA UGT de Lleida para reclamar un congreso

Afiliados y delegados de UGT FICA Lleida se concentraron ayer frente a la sede del sindicato en la Rambla de Ferran para reclamar la celebración de un congreso que les permita elegir a una nueva ejecutiva provincial. Denuncian que la federación territorial lleva más de un año bajo control de una comisión gestora dirigida desde Barcelona, tras la salida de la última ejecutiva. La figura del gestor, afirman, está contemplada en los Estatutos como excepcional y transitoria, y eso es algo que no se está cumpliendo. El último secretario general de la federación, Xavi Perelló, lamentó que esta situación está perjudicando al trabajo llevado a cabo durante todos estos años. “Si hemos conseguido ser la primera fuerza sindical en Lleida es gracias al esfuerzo que se ha hecho desde el territorio”. En este sentido, aseguró que en la gestora, por ejemplo, no hay representación de la industria agroalimentarias, de gran peso en la provincia. Perelló, que mostró su absoluta decepción con el sindicato, tildó a su cúpula de “fascista” y de únicamente pensar en el próximo ciclo electoral.

La secretaria general de UGT FICA Catalunya, Antonia Fuentes, afirmó en declaraciones a este diario que el congreso se celebrará cuando se “den las circunstancias adecuadas” y que la comisión gestora cumple con las normas y el reglamento de la federación.