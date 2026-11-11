Alto seguimiento del paro en las cárnicas

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La segunda jornada de la huelga iniciada el lunes por las plantillas de las industrias cárnicas leridanas registró ayer otro seguimiento masivo, según el sindicato CCOO, con paros de entre el 70 y el 100% en las tres principales empresas de la demarcación, BonÀrea, Argal y Grupo Jorge, que aglutinan a la mayoría de los 6.000 empleados de la industria en la provincia. Los piquetes continuaron instalados en los accesos a las plantas de estas firmas, ubicadas en Guissona y Mollerussa, donde durante toda la jornada impidieron la entrada y salida de camiones a las instalaciones. En una de las concentraciones la empresa retiró la barricada montada con maquinaria pesada para dejar paso a los camiones, lo que generó momentos de mucha tensión. La huelga, que está previsto que se alargue hasta el viernes, fue convocada ante el bloqueo de las negociaciones entre sindicatos y patronales por el nuevo convenio colectivo del sector. Entre las principales reivindicaciones de las plantillas figuran el alza salarial mínimo del 4% para 2026 con cláusula de revisión vinculada al IPC, así como la reducción de la jornada anual y una mejora de la ordenación del tiempo de trabajo. En este contexto, UGT hizo un llamamiento a mantener la participación en las restantes jornadas de huelga y reiteró que las movilizaciones continuarán mientras la patronal no se avenga a negociar un convenio digno.

Por otro lado, CCOO denunció que hay mataderos en Catalunya donde se están reemplazando con veterinarios oficiales de la Generalitat y personal no habilitado a los auxiliares de veterinaria, que también se encuentran en huelga. El sindicato afirmó que esto vulnera el derecho a huelga y pidió a la Inspección de Trabajo actuar.

En otro orden de cosas, Unió de Pagesos reclamó a la Generalitat que intervenga en el conflicto laboral del sector cárnico y ejerza de mediador entre las partes para facilitar un acuerdo que permita poner fin a la huelga, asegurando que la misma supone un perjuicio para los ganaderos, que no pueden llevar a los animales al matadero.