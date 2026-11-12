Agricultura prevé la estabilización de la superficie de alfalfa en 2026/27

El sector español de forrajes, liderado por Lleida y Aragón, cerró la campaña 2025/26 con alrededor de 15 millones de toneladas de producción en verde, un 3% más que la media de las cinco campañas anteriores, según los datos analizados en la mesa sectorial del ministerio de Agricultura. En el caso del inicio de la campaña 2026/2027, el departamento que dirige Luis Planas estima que se destinarán las 525.000 hectáreas, un 1% más que la campaña pasada y un 2% por encima de la media de las cinco anteriores.

Por especies, se estabiliza la superficie de alfalfa con respecto a la campaña anterior, con 211.679 hectáreas, un 5,6% por encima de la media de las cinco últimas campañas. La superficie de veza crece un 4,7% con respecto a la campaña precedente y se sitúa en 182.503 hectáreas, mientras que el maíz forrajero desciende un 3%, para un total de 130.512 hectáreas. En ambos casos, la superficie supone un ascenso del 8% con respecto a la media de las cinco campañas últimas.

En cuanto a los forrajes transformados deshidratados, la producción en la pasada campaña fue de 996.000 toneladas, un 12% menos que la anterior y un 21% por debajo de la media de las últimas cinco. Según datos de la Asociación Europea de Deshidratadores, la producción española alcanzará en la campaña 2026/2027 consolidará el liderazgo en la Unión Europea, tanto en producción como en exportación, por delante de Italia y Francia.

Los precios de los forrajes deshidratados se han recuperado y, según el informe semanal del ministerio, las cotizaciones de balas y pellets de alfalfa se sitúan, respectivamente, un 7% y un 24% por encima de las que se registraban al inicio de la campaña, con niveles más altos para las de mayores calidades.

En cuanto al comercio exterior, la cuota de España supone el 40% del total de las exportaciones de forrajes deshidratados de la Unión Europea. El mercado principal de destino es Oriente Medio, con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a la cabeza. A pesar de los problemas ocasionados por la situación bélica en el estrecho de Ormuz, el sector ha podido mantener este flujo comercial.

La producción en España la pasada campaña ha estado liderada por Aragón con 562.339 toneladas con destino a transformación (-18,5%) y Catalunya, en este caso prácticamente toda la cosecha de Lleida, con 215.836 toneladas (+1,3%).