Formación para 334 autónomos de Lleida con el programa Consolida’t

El programa Consolida't, de la Associació Multisectorial d’Autònoms de Lleida (Amall), ha formado a un total de 334 emprendedores en la última década. De ellos, 159 son mujeres y 175 hombres, según explicaron ayer el presidente de la Coell, Josep Maria Gardeñes, y el de Amall, Pere Roqué, en una jornada que estuvo inaugurada por el conseller de Empresa, Miquel Sàmper. Desde 2017 a 2020 el número de participantes se situó en 143, de los que 99 eran hombres y solo 44 mujeres. A partir de ese año, la tendencia cambió, hasta ser 115 mujeres y 76 hombres en este segundo período.

Gardeñes explicó que “hemos estado presentes en Segrià, Segarra, Pla d’Urgell, Noguera, Urgell, Les Garrigues, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Val d’Aran, Alta Ribagorça, Urgell, Barcelonés, Cerdanya, Anoia, Baix Llobregat y Solsonès. Han sido sesiones formativas tanto presenciales como online para poder llegar al mayor número posible de autónomos. Ha cubierto necesidades de un amplio abanico de sectores, desde la construcción a la estética, pasando por los instaladores.

Sàmper destacó que “la innovación es imprescindible en cualquier negocio a día de hoy, al igual que la digitalización. Seguramente, con esta formación es mucho más fácil que lo aprendan de estos empresarios” en el marco de Consolida’t. Además se felicitó de que Catalunya tuvo el año pasado la tasa de emprendimiento más alta de toda la historia, hasta situarse en el 9,7% en la actualidad. “En la mitad de los países más ricos de Europa, hablamos del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Austria o los nórdicos, es de un 9,8%. Estamos a una décima”, remarcó. Destacó que Catalunya está muy por delante del índice español (7,8)%. La Generalitat invierte este año 33 millones de euros en el programa Consolida’t, un 10% más que en el ejercicio pasado.

Roqué, por su parte, destacó que las comarcas de Lleida “tienen más de 40.000 autónomos que crean miles de empleos en la provincia”.