Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Las exportaciones de productos de la provincia de Lleida cayeron un 2 por ciento en septiembre hasta los 311,3 millones de euros, mientras que en los nueve primeros meses del año acumulan un descenso del 5,8 por ciento, hasta los 2.310,7 millones de euros.

El descenso de septiembre se explica principalmente por el comportamiento de los productos de alimentación, bebidas y tabaco, que facturaron 208,9 millones de euros, un 9,9% menos que el mismo mes del año pasado. Por el contrario, los bienes de equipo crecieron un 40,9%, hasta los 31,3 millones.

En cuanto al acumulado desde enero, las ventas de productos de alimentación, bebidas y tabaco descendieron un 10,9%, hasta los 1.442,3 millones de euros.

Este sector supone el 62,4% del total de las exportaciones de la provincia. Por el contrario, los bienes de equipo suman 263,6 millones de euros, un 14,7% más.

Respecto a la balanza comercial, el saldo sigue siendo positivo, con 661,9 millones, aunque es inferior a los 808,2 millones del mismo periodo del año pasado, un 18,1% inferior.

Las importaciones de la provincia también disminuyeron en septiembre, un 6,6%, hasta los 186 millones de euros. En el conjunto de los nueve primeros meses del año, las importaciones crecieron ligeramente, un 0,2%, hasta los 1.648,8 millones.

Por grupos de productos, las frutas y los frutos sin conservar encabezaron las exportaciones leridanas en septiembre, con 88,1 millones de euros, un 9,6% menos que el mismo mes de 2025.

La fruta de hueso sumó 70 millones, un 9% menos, mientras que las ventas de manzanas y peras bajaron un 13,3%, hasta los 10 millones.

Una de las caídas más destacadas se registró en las exportaciones de animales vivos, que cayeron un 86,8%, hasta los 1,35 millones. La reducción se concentra principalmente en el bovino, con un descenso del 89,4%, hasta los 800.000 euros. También retrocedieron las exportaciones de carne, un 25,3%, hasta los 19,4 millones. Dentro de este apartado, las ventas de carne de cerdo cayeron un 24,5%, hasta los 10 millones, en un contexto marcado por las restricciones comerciales derivadas de la peste porcina africana (PPA).

Mientras, las ventas leridanas de aceite de oliva virgen extra crecieron un 6,2%, hasta los 20,9 millones de euros.