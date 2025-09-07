El AEM no encuentra el camino del gol en el debut en el Camp d'Esports (0-0)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con una gran ocasión para el Cacereño, en el minuto 3, que ha parado Lucía Alba con un buen estirón y evitar el primer gol. El conjunto de Extremadura ha dominado el juego durante la primera mitad sin grandes ocasiones, pero pisando mucho el campo del AEM.

En el minuto 20, el Cacereño ha marcado, en una jugada en pelota parada, pero la árbitra ha anulado la acción por fuera de juego. El AEM ha reaccionado y Noe ha buscado una pasada para Evelyn, que la ha dejado sola ante la portera rival y, en una posición de fuera de juego muy discutible, la árbitra ha parado la ocasión de gol.

Después del paso por vestuarios, el AEM ha cambiado totalmente la dinámica del partido y ha tenido las dos ocasiones más claras a los primeros cinco minutos, la primera para Vero Herrera sin acierto y después Noe con un chut alto.

El partido ha entrado en una fase con el juego sin ritmo por parte de los dos equipos, a pesar de un dominio estéril de las leridanas. Tarjetas amarillas para jugadoras de los dos equipos en acciones para detener acciones de los rivales y los entrenadores que buscaban introducir alternativas al partido agotando a los cambios.

El partido ha llegado al tramo final con un Cacereño más ofensivo, pero el AEM se ha defendido con solvencia y los dos equipos han acabado empatando sin goles en el Camp d'Esports.