El Catalunya-Palestina se jugará finalmente en el Estadio Olímpico de Montjuïc

La selección catalana masculina de fútbol en una imagen de archivo, después de la victoria contra Jamaica en el 2022.FCF

El partido amistoso entre las selecciones de Catalunya y Palestina se disputará definitivamente en el Estadio Olímpico a Lluís Companys de Barcelona el próximo 18 de noviembre de 2025, según ha confirmado el Departamento de Deportes de la Generalitat. La noticia llega después de que varias entidades expresaran su preocupación por la falta de información sobre las entradas y la promoción del acontecimiento, temiendo un posible cambio de sede en un recinto con menor aforo.

El acuerdo para celebrar el partido en el emblemático estadio barcelonés se ha alcanzado gracias a la colaboración entre la Federación Catalana de Fútbol e instituciones públicas, como la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, junto con organizaciones como Distrito 11, Ciudades de Palestina y Act x Palestine. Los detalles sobre la venta de entradas y el acceso al partido estarán disponibles próximamente en la web oficial de la Federación Catalana de Fútbol (www.fcf.cat) y a sus canales oficiales.

La Generalitat ha anunciado que todos los fondos recaudados durante el acontecimiento se destinarán a dar apoyo integral a la población palestina, estructurándose en tres ejes fundamentales: ayuda humanitaria y reconstrucción en Gaza; iniciativas por la justicia y fin de la impunidad; y promoción de la cultura como forma de resistencia.

La presión ciudadana ha sido decisiva

Desde de Act x Palestine han subrayado que la confirmación del Estadio Olímpico como escenario del partido ha sido posible gracias a la "presión popular". La organización asegura que la movilización por la pre-reserva de entradas que impulsaron ha conseguido más de 18.000 inscripciones a sólo 48 horas, demostrando el interés ciudadano por celebrar el acontecimiento en el Estadio Lluís Companys.

Un gesto de solidaridad internacional

La Federación Catalana de Fútbol ha destacado la importancia de este encuentro como "un gesto de fraternidad deportiva y compromiso social", reafirmando el papel del fútbol como "herramienta de unión, solidaridad y visibilidad internacional".