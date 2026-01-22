El Barça anuncia elecciones a la presidencia del club para el 15 de marzo

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Joan Laporta, Marc Ciria, Víctor Font y Xavier Vilajoana, los principales candidatos a la presidencia del Barça para las próximas elecciones.Europa Press

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado este jueves que las elecciones a la presidencia del club azulgrana se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de marzo de 2026. La decisión se ha tomado durante la reunión celebrada hoy por la Junta Directiva, tal como ha informado la propia entidad mediante una comunicación oficial.

Laporta ha manifestado en declaraciones a los medios del club que "hemos acordado que el próximo 15 de marzo de 2026 celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona". Según el máximo dirigente, la fecha se ha escogido para garantizar el mejor funcionamiento institucional y deportivo posible: "Hemos escogido esta fecha porque pensamos que para el funcionamiento ordinario del club, sobre todo a nivel institucional y también, por descontado, deportivo, es la más apropiada".

El proceso, asegura, se desarrollará con total normalidad y espera una participación destacada de los socios, afirmando: "Estamos convencidos de que serán unas elecciones modélicas, con una gran participación y una fiesta del barcelonismo".

"La Junta Directiva ha acordado la convocatoria de elecciones a la presidencia del club para el domingo 15 de marzo de 2026. En los próximos días, y según los plazos establecidos por los Estatutos del FC Barcelona, se publicará la convocatoria, que incluirá el calendario y todos los detalles del proceso electoral," ha explicado el club poco después. Joan Laporta es, en su segunda etapa --ya dirigió previamente el club entre 2003 y 2010--, presidente del club azulgrana desde su triunfo en los anteriores comicios presidenciales que tuvieron lugar el 7 de marzo de 2021, en plena pandemia de COVID-19.

Entonces, Laporta ganó al acumular el 54,28 por ciento de los votos de los 55.611 socios --el 50,42 por ciento del censo-- que acudieron a las urnas, por delante de Víctor Font (29,99% de votos), el segundo más votado en los comicios, y de Toni Freixa (8,58%). Laporta tomó el relevo, después de más de cuatro meses de espera desde que anunciara su intención de volver a optar a la presidencia, de un Josep Maria Bartomeu que dimitió en octubre de 2020 antes de someterse a una moción de censura que había sido habilitada por el socio.

Ahora, para el domingo 15 de marzo de 2026, Laporta tendrá que hacer frente, de momento, a un Víctor Fuente que se ha renovado con la plataforma 'Nosotros Barça' y que opta de nuevo a ser el motor del cambio, pero también a un exdirectivo como Xavier Vilajoana y a un empresario como Marc Ciria que ha sido muy incisivo en contra de la gestión de Laporta.