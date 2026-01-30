El AEM se refuerza con la delantera burkinesa Adama Congo, del DUX Logroño

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La delantera de Burkina Faso Adama Congo se ha convirtido este viernes en el tercer y último refuerzo del mercado invernal del AEM, que recala en el Recasens hasta final de la temporada tras una breve estancia en el DUX Logroño, de la Liga F. La atacante africana, de 21 años (Arbollé, 11/04/2004) e internacional con su selección, se unió a las filas del conjunto riojano en los últimos compases de la ventana de traspasos de verano procedente de Tausi FC de Tanzania, para empezar así su primera aventura en el fútbol europeo. Entre Liga y Copa de la Reina, tan solo ha disputado 4 partidos, uno de ellos como titular, acumulando 115 minutos, hasta que el Logroño, penúltimo en la máxima categoría, anunció su marcha a inicios de mes.

El director deportivo del club leridano, Roger Lamesa, ha destacado que Congo, que ya se ejercitó con el equipo y está inscrita, “nos aporta velocidad y profundidad en ataque”. “Pese a su juventud, tiene experiencia internacional y margen de crecimiento. Nos ayudará en el tramo decisivo”, ha añadido.

De hecho, antes de llegar al fútbol europeo, la atacante pasó por el AOEF, el ASO y el Djelgodji de su país, además del Malabo Kings de Guinea Ecuatorial y el Tausi FC tanzano. Como internacional, posee el récord de ser la primera jugadora burkinesa en anotar un gol en la Copa África. Lo hizo en la edición de 2022 (la única participación del conjunto burquinés en la competición continental) para abrir el marcador en un empate a dos ante Uganda, de la tercera jornada de la fase de grupos y que significó el único punto de la selección en el torneo.

Su llegada cierra el mercado invernal del conjunto leridano, que terminará con tres fichajes y una baja. Además de Congo, también refuerza la parcela ofensiva la extremo valenciana Alba de la Fuente, procedente del Ona Sant Adrià, y también llegó la portera, también valenciana, Leire Herráez, para complementar en la meta a Lucía Alba. Los tres refuerzos ocupan fichas sub-23 y aportarán juventud a una plantilla que sufrió la única baja de la delantera aragonesa Carlota Acín, que dejó el equipo leridano tras ocho partidos y una titularidad, con un gol anotado para lograr el primer triunfo en Liga en Oviedo (0-1).