El AEM cae a Cáceres en un partido marcado por la eficacia local (2-1)

El AEM ha perdido este domingo en Cáceres por 2-1 en un encuentro donde las extremeñas han demostrado mayor acierto de cara a portería. A pesar de la igualdad durante gran parte del partido, los goles de Lourdes Lezcano y Yorladiz han sentenciado un duelo que las leridanas sólo han podido maquillar con un gol de penalti de Evelyn en el tiempo añadido.

La primera mitad ha sido intensa pero poco vistosa, con pocas ocasiones claras de gol para ambos conjuntos. Sara Carrillo ha dispuesto de la más clara para el Cacereño en el primer minuto, pero Lucía Alba ha respondido con un paro con el pie en uno mano a mano. El árbitro ha mostrado tres tarjetas amarillas a las locales Bella, Cora y Carmen en una primera parte que ha concluido sin goles en el marcador.

El guion del partido no ha cambiado al inicio de la reanudación, con Lucía Alba volviendo a desbaratar un remate de Sara Carrillo en el minuto 47. La portera leridana se ha mantenido sólida hasta que, en el minuto 68, un rechazo dentro del área ha permitido a Lourdes Lezcano inaugurar el marcador para el Cacereño con un gol que ha roto el equilibrio del partido.

Sólo cinco minutos después del primero tanto, Yorladiz ha culminado una buena jugada de Lezcano para establecer el 2-0 en el marcador y dejar el duelo prácticamente sentenciado. El entrenador del AEM ha reaccionado con una serie de cambios -Ransanz y Charle en el minuto 74, después Nora y De la Fuente-, pero las leridanas no han conseguido generar peligro suficiente sobre la portería de Delia.

Al tiempo añadido, Evelyn ha transformado un penalti que ha establecido el 2-1 definitivo y ha dado un poquito de esperanza a las visitantes. Sin embargo, el tiempo ya no ha dado para más y el AEM ha tenido que aceptar la derrota en un encuentro donde la eficacia del Cacereño ha marcado la diferencia ante la falta de puntería leridana en los momentos clave y las de Rubén López quedan en descenso a tres puntos de la salvación.