Lleida será la sede de la Final Four de la WS Europe Cup de hockey patines por 4.ª vez

Lleida acogerá por 4.ª vez la Final Four WS Europe Cup el fin de semana del 18 y 19 de abril. Este recibimiento para la competición es gracias al Pons Lleida, que estará por 7.ª vez en una Final Four de la Europe Cup.

El club de hockey de Lleida acumula 3 títulos de Europe Cup

El Pons Lleida ha participado en todas las Finales Fours de los últimos 8 años, con excepción de la del 2024, cuando competían en Champions. Ganaron la CERS del 2018, la del 2019 y la del 2021 y si acaba a la final del domingo 19, sería el primer equipo en acumular 4 títulos.

El equipo leridano consiguió pasar a semifinales con la victoria del 24 de enero en Portugal (2-4), a la vuelta consiguieron un empate 3-3.

El Pons Lleida y el Calafell serán los únicos catalanes de la Final Four

De cara a las semifinales del 18 de abril, que se jugará la primera a las 18:30, Pons Lleida contra los italianos del club Monza; y la segunda a las 20:30, del Calafell contra los portugueses de Joventude de Pacense. La final será el día siguiente a las cinco de la tarde en el 11 de setembre de Lleida.