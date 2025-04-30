Jordi Balagueró Nieto

Ha muerto cristianamente el día 29 de abril del 2025 a los 41 años.

Su esposa Yeni Ramírez; hijas Anna Nicole e Irene; padres Roberto (†) y Niki; padres políticos Anatolio y Cecilia; hermanos Robert y Eva; cuñados Rosa, Jordi, Marcela y Carlos, Oscar y Ana, Rocío y Jeisson; sobrinos Jordi, Ricard, Albert, Martina, Alejandra, Rachel, Belén, Ignacio y Luciana; primos, tíos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana jueves día 1, a las 11.30 horas, en la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, por todo lo cual les quedarán muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 30 de abril de 2025 )