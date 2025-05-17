Pilar Clemente Fernández
VÍDUA DE JOSEP CASTELLÓ GIRBAL
Va morir cristianament a Barcelona el 6 de maig del 2025 a l’edat de 108 anys.
Els seus fills, Fernando i Montse, Cristina i Mario (†); nets, Inés i Javi, Marc; besnets, Shanti, Diego i Irene, i llur mare Heidy; les seves cuidadores, Olivia, Conce i Maria, nebots i família tota ho fan saber als amics i coneguts i els preguen de tenir-la present en el seu record. Seguint la seva voluntat, el sepeli es va fer en la intimitat i es faran dues misses en el seu record:
A Barcelona, dilluns 19 de maig a les 20 h, al santuari de Sant Antoni de Pàdua (Santaló, 80). A Mollerussa, dimecres 21 de maig a les 18 h, a l’església parroquial.
( Mollerussa, 17 de maig del 2025 )