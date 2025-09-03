Olga Laguéns Fernández
Ha mort cristianament el 2 de setembre del 2025 als 67 anys.
El seu espòs Jesús; filles Marina, Alicia i Núria; fills polítics Xavi i Arnau; net Àngel; germana Begoña; cunyats, nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà dijous dia 4, a les 11.15 hores, al Santuari de Santa Teresina, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 3 de setembre del 2025 )