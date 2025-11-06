SEGRE

Miquel Ruiz Español

Ha mort cristianament el dia 5 de novembre del 2025 als 81 anys.

La seva esposa, Palmira; fills, Oscar i Cristina; nets, Anna i Edu; nebots, família tota i la raó social Pal de Rosa agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà divendres dia 7 a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 6 de novembre del 2025 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking