SEGRE

Teresa Farré Calderó

VÍDUA DE MANUEL CAMBRA OTTO

Ha mort cristianament el dia 23 de novembre del 2025 als 91 anys.

Els seus fills, nets, besnets i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dimarts dia 25, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 25 de novembre del 2025 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking