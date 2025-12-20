SEGRE

Maria Dolors Gomà Niubó

VÍDUA DE JORDI GALLOFRÉ PARÉS

Ha mort cristianament el dia 19 de desembre del 2025 als 92 anys.

Els seus fills, Concepció, Maria Dolors i Jordi; fills polítics, Jesús, Xavier i María José; nets, Aleix, Josep (†), Anna i Júlia; germans, cunyats, nebots, cosins i família tota.

Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dissabte dia 20, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 20 de desembre del 2025 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking