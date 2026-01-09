Pilar Andreu Iglesias
Ha mort cristianament el dia 8 de gener del 2026 als 81 anys.
El seu espòs, Joan Simó Burgués; fills, Cristina, Joan i Miquel; jove, Marta; nets, Fernando, Pau, Lola, Mariona, Berta, Ariadna, Pau i Roger; germana, Cristina; cunyats, Cali, Neus, Mercedes, Josep (†), Lluís (†), Cecília (†) i Alberto (†); nebots, cosins i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui divendres dia 9, a les 11.15 h, a la parròquia Santíssim Salvador de Pardinyes, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. . Lleida, 9 de gener del 2026. )