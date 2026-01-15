Pere Vega Díez
VIDU DE TERESA QUINTANA QUIXAL
Ha mort el dia 14 de gener del 2026 als 99 anys.
Els seus fills, Tere i Sisco; nets, Oriol i Rocío; besnets, Aran i Àger; cunyada, nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
L’acte de comiat tindrà lloc avui dijous, dia 15, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 15 de gener del 2026 )