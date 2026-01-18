Muere el sacerdote y teólogo leridano Ramon Prat a los 80 años

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El sacerdote y teólogo leridano Ramon Prat ha muerto la madrugada de este domingo a los 80 años a causa de un cáncer que sufría desde hacía tiempo. Fue fundador del Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL), entidad que dirigió durante 25 años, y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. También fue nombrar vicario general de la diócesis por el obispo Joan Piris y ejerció como administrador diocesano durante unos meses hasta la llegada de monseñor Salvador Giménez.

Mosén Ramon Prat Pons, nació en Lleida en 1945, donde fue ordenado sacerdote en 1969 por monseñor Ramon Malla. Hizo sus estudios eclesiásticos al Seminario de Lleida (1961-67), pasando en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1967-69), donde se licenció en Teología. El año 1974 alcanzó el título de Doctor en Teología en la Facultad de Teología de Barcelona, donde ya en 1975 fue nombrado profesor y de donde fue profesor Ordinario desde 2010 a 2017. En 1978 fue nombrado por un sexenio Rector del Equipo Responsable del Seminario (preparación al Diaconato y al Presbiterado).

En 1992 fue nombrado Director del Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, cargo que renovó durante cinco quinquenios hasta el 2017. Dentro de esta vertiente es autor de varias decenas de libros e infinidad de artículos. Fue rector en la parroquia de de Sant Pere de Fraga (1969-77), para pasar a formar parte del equipo sacerdotal de la parroquia de Sant Joan de Lleida (1977-78). En 1986 fue nombrado rector de Sant Jaume, cargo que mantuvo hasta 1995. En el 2007 fue adscrito a la parroquia de Santa Maria Magdalena de Lleida, donde, en el 2012, fue nombrado rector insòlidum de la Unidad pastoral constituida por las parroquias de la Virgen del Pilar y Santa Maria Magdalena de Lleida.

Su dedicación pastoral tuvo una vertiente muy importante dedicada a los grupos de jóvenes, universitarios y otros. Entre 1977 y 1992 fue Coordinador diocesano del Movimiento Juvenil para la Evangelización, siendo pionero en la introducción del MUEC a la diócesis. Entre 1982 y 2009 Fue Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria. También fue consiliario de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil (1992-2009) y consiliario de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar (2007-09).

Del 2012 en el 2016 fue el Director del Secretariado para el Diaconato Permanente de la diócesis de Lleida, así como Vicario General de la Diócesis y moderador de la Curia del 2009-2016 y miembro nato de todos los órganos consultivos inherentes, además de Canónigo de la Catedral.

En el 2006 fue nombrado Consejero de Cáritas Española por designación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y entre 2010 y 2014, Consejero de designación episcopal en Càritas Espanyola. En el 2016, con motivo del año Jubilar de la Misericordia, el Sant Pare lo nombró Misionero de la Misericordia.