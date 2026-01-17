Lleida suspende el desfile de los Tres Tombs por la lluvia pero mantiene los actos principales
Lleida celebrará este año la 85.ª edición de la Fiesta de los Tres Tombs con cambios importantes a causa del mal tiempo. La organización ha decidido anular el tradicional desfile de carrozas previsto para el día de Sant Antoni Abat a causa de las lluvias, aunque se mantienen los principales actos de la jornada, informa a la Paeria a través de Instagram.
Así, la misa en honor al Santo se celebrará igualmente a las 11 de la mañana en la iglesia de la Puríssima Sang. Acto seguido, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la bendición de animales y carruajes en la avenida de Blondel, uno de los momentos más esperados de la fiesta.
También se mantiene el desayuno popular, que servirá para reunir participantes y visitantes antes de los actos religiosos, a pesar de la cancelación del desfile.