Maria Teresa Ceinos García
Ha mort cristianament el dia 4 de febrer del 2026 als 72 anys.
El seu espòs, Sócrates; fills, Oscar i David; filles polítiques, Josune i Raquel; netes, Sira i Sofia; germans, Felix i Rafael (†); cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà divendres dia 6, a les 9.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 5 de febrer del 2026 )