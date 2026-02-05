Rosa Manuel Farré
Ha mort cristianament el dia 4 de febrer del 2026 als 77 anys.
Tota la seva família us agraeix les mostres de respecte i condolença rebudes.
Assabentem amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguem una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui dijous dia 5, a les 16.30 h, a l’església de Sant Antoni de Cervera.
( D. M. : Tanatori de Cervera. Av. Polígon, 18 - Horari de vetlla: de 10 a 13. 30 h. Cervera, 5 de febrer del 2026 )