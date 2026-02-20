Antonieta Mercadé Palau
VÍDUA DE JOSEP M. PUJOL CAMÍ
Ha mort cristianament el dia 19 de febrer de 2026 als 88 anys.
Els seus fills, Josep Maria i Núria, Rosa Maria (†), Antonieta i Ramon, Jordi; netes, Mireia, Judit i Blau; germans, cunyats, nebots i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc avui divendres dia 20, a les 10.30 h, a l’església parroquial de la Mare de Déu de Montserrat, per la qual cosa els quedaran reconeguts.
( Lleida, 20 de febrer del 2026 )