Montse Armillas Pons
VÍDUA DE MIGUEL IZU DIAZ
Ha mort cristianament el dia 20 de febrer del 2026 als 77 anys.
El seu fill, Òscar; filla política, Mireia; net, Izan; germanes, Pepita i Núria; cunyats, Rosa Cucó, Antonio Setó, Jaume Terés i María Soledad Izu; nebots i família tota agraeixen les mostres de condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 22, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 21 de febrer del 2026 )