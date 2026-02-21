SEGRE

Montse Armillas Pons

VÍDUA DE MIGUEL IZU DIAZ

Ha mort cristianament el dia 20 de febrer del 2026 als 77 anys.

El seu fill, Òscar; filla política, Mireia; net, Izan; germanes, Pepita i Núria; cunyats, Rosa Cucó, Antonio Setó, Jaume Terés i María Soledad Izu; nebots i família tota agraeixen les mostres de condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà diumenge dia 22, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana de Lleida.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 11. Lleida, 21 de febrer del 2026 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking