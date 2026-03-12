Josep Miquel Balcells Ros
SOCI FUNDADOR DE L’EMPRESA MAGIC CARAVANING S.L. DE MENÀRGUENS
Ens ha deixat als 42 anys.
La seva esposa, Montse Monguet; filles, Carla, Ona i Aran; pares, Teresina i Joan; germans, Modesto i Rosa, Joan i Rosana, Montse i Sergi; cunyats, nebots i família tota agraeixen les mostres de condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc avui dijous dia 12 de març a les 18.00 hores a l’església parroquial de Térmens.
( D. M. : Tanatori de Térmens, avui de 10. 00 a 18. 00 hores. Térmens, 12 de març del 2026 )