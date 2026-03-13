Maria Rosa Guiu Vilà
VÍDUA DE JOSEP MARIA FLORENSA MOR
Ha mort cristianament havent rebut els Sants Sagraments, el dia 11 de març del 2026, als 95 anys.
Els seus fills, Constantí i Lourdes, Montse (†) i Miquel Àngel, Assumpció i Sisco, Rosa; nets, Antoni, Àlex, Pau i Marina, David i Jèssica, Joan, Roger i Míriam, Aleix, Sara, Martina; besnets, Guerau, Gal·la i Bruna i família tota, agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc avui divendres, dia 13, a les 12.00 hores, a l’església parroquial de Juncosa (Lleida).
( D. M. : Tanatori de Juncosa. Juncosa, 13 de març del 2026 )