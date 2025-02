Els racons literaris de Solsona

Publicado por Vidal Vidal Verificado por Creado: Actualizado:

La cooperativa Solsona Experience (663668184) porta alguns anys organitzant visites guiades de diversa temàtica a la capital del Solsonès, així com a alguns atractius turístics de la comarca: les torres de Vallferosa o d’Ardèvol, l’església romànica i el cementiri modernista d’Olius, el santuari de Pinós.. Una de les rutes més especials va ser estrenada l’estiu passat, sota el títol de Solsona, inspiració literària, consistent en un recorregut a peu pels carrers i alguns dels edificis més emblemàtics d’una petita ciutat que, en efecte, ha sigut motiu o escenari de bastants textos en prosa o vers per part de personalitats destacades de les nostres lletres, tant locals com forasteres, seduïdes –si bé no sempre, amb alguna opinió discrepant, com la de Benito Pérez Galdós– pels nombrosos encants, bona part dels quals recòndits, d’una de les localitats de tot el país que han preservat millor esperit ancestral i bellesa íntima.

Alguns dels autors citats al llarg de l’itinerari són el poeta J.V. Foix, de família oriünda d’allà a la vora, al terme de Lladurs, o Josep Pla, que entre altres coses apuntava en 1961 a la Guia de Catalunya que una de les característiques essencials de Solsona era –i encara és- “una tranquil·litat i pau encantadores, deslligades de l’època en què vivim”.

Josep Maria de Sagarra escriuria un magnífic poema titulat Record de Solsona, reproduït en una làpida a la font central de la plaça de Sant Joan (“Fa una lluna clara i una nit serena...”). Convé afegir a la llista literats solsonins com Ramon Valls o Raül Garrigasait, el qual s’hi refereix en obres com Els estranys i País barroc.

Pel que fa a la injustificada invectiva de Galdós, dins la novel·la Un voluntario realista, qualificant-la com una de les poblacions més lletges de tota la cristiandat, no cal ni dir que a hores d’ara no té solta ni raó.

La passejada literària, que també pot fer el visitant pel seu compte amb l’ajut dels textos al·ludits, parteix de l’Arc del Pont i discorre per indrets tan evocadors com les places de la catedral, Major o l’esmentada de Sant Joan, i els carrers Castell o Llobera, entre d’altres vies urbanes plenes d’història, de tipisme i sovint de misteri.

Al nucli antic de Solsona, vora la poètica plaça de Sant Joan, Casa Adroguer Nou era una botiga d’ultramarins amb un segle i mig de trajectòria familiar, fundada en 1870, que encara conserva l’aparador de fusta, un anunci a la façana de Codorniu i l’interior de la mateixa època, amb taules de marbre i ceràmica hidràulica al terra, igual que un petit museu, recuperada en 2016 per la simpàtica Dana com a local de venda i degustació in situ de productes exquisits artesanals o de proximitat: cafès, formatges, embotits, conserves, oli, pastissos, galetes, vins, vermuts, licors... Idònia per aturar-s’hi a fer un mos o prendre alguna cosa al llarg del dia, esmorzar, berenar o bé un àpat informal.