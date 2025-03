El disseny web ètic

Fa un parell de números parlava en aquesta columna de les conseqüències que havia suposat la tecnologia de l’scroll infinit, aquella que ens amorra constantment a la pantalla (i que té punts positius, com que hi ha una càrrega més eficient de contingut). En tot cas, durant l’article parlava de disseny ètic, un concepte que fa anys que existeix, però que cal explicar. Perquè és necessari i fonamental, ja que no es tracta només d’una qüestió estètica o funcional, sinó d’assegurar que les experiències digitals respectin els drets i el benestar dels usuaris.

El disseny ètic ha estat popularitzat per Tristan Harris, un exdissenyador d’ètica a Google i fundador del Center for Humane Technology, que alerta sobre com les plataformes digitals poden explotar les vulnerabilitats psicològiques de les persones i advoca per un enfocament més responsable i humà en el desenvolupament tecnològic. El disseny ètic posa el focus en la transparència, la privacitat i l’accessibilitat. Un exemple clau és com es gestionen les dades personals, ja que les pàgines web i plataformes responsables han de ser clares sobre quina informació recopilen, per a quina finalitat i com poden els usuaris controlar les seves dades. Un altre aspecte crucial del disseny ètic és l’accessibilitat digital, assegurant que les pàgines siguin utilitzables per a tothom, incloses les persones amb discapacitats. Això implica l’adaptació a tecnologies d’assistència com lectors de pantalla, l’ús de contrastos adequats i la navegació simplificada. A més, evita les anomenades “dark patterns” o patrons enganyosos, estratègies que manipulen les decisions de l’usuari per beneficiar l’empresa, com ocultar opcions de cancel·lació o induir compres no desitjades.

Com a contraposició de l’scroll infinit, el disseny ètic proposa el croll finit, que divideix el contingut en pàgines i seccions clares, aportant a més pistes temporals o recordatoris per conèixer el nostre consum digital i aporta també controls d’autonomia, que ens permeti inclús desactivar l’scroll infinit. Això és el bé contra el mal, l’addicció contra la medicina. L’ètica contra la maldat.