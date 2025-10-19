El AEM estrena el casillero de victorias ante el Oviedo (0-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El AEM suma su primera victoria de la temporada ante el Oviedo (0-1) en un partido muy intenso, marcado por el gran trabajo defesiva de las leridanas.

El partido ha iniciado con un AEM que ha dispuesto de varias ocasiones. El primero ha llegado con un chute de Marta Charle al minuto 5. Instantes más tarde, Evelyn ha superado a la portera rival y se ha encontrado sola delante de la portería, a pesar de eso, la delantera canaria no ha conseguido anotar. Pero el Oviedo no se ha quedado con los brazos doblados y Auñón ha intentado batir a Lucía Alba y, esta, ha realizado un gran paro. A partir del ecuador de la primera mitad, el partido ha sido dominado por el conjunto asturiano con varias oportunidades que ha salvado la portera del conjunto leridano.

La segunda parte ha empezado con el dominio de la pelota y de las ocasiones por parte del conjunto local. El técnico del AEM, Miquel Seuma, ha introducido varios cambios para intentar revertir este constante ataque del conjunto de Oviedo. A pesar de todo, ha sido el conjunto que hoy iba de azul quien ha dispuesto de los chutes para romper la igualada. Pero cuando todo parecía acabado, Carlota Acín, con una gran jugada personal, ha conseguido batir a la portera rival y poniendo el 0-1 en el marcador.

Con esta victoria, el AEM suma 5 puntos y escala un lugar en la clasificación, hasta el 13.º lugar. La próxima semana volverá al Campo de Deportes para enfrentarse al Betis.