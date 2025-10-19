El Lleida cae en Vic a pesar de estrenarse con el primer gol de la temporada (2-1)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Lleida CF ha perdido esta tarde en Vic (2-1) sólo un minuto después de empatar el partido en la segunda parte.

El partido ha empezado de la mejor manera para los visitantes, con un gol rápido de Pius Quer (1-0). A partir de aquí, sin embargo, el juego se ha vuelto impreciso en medio del campo, y el Vic ha optado por buscar pases largos a espaldas de la defensa leridana. A pesar de algunos intentos peligrosos, el Lleida no ha conseguido inquietar al portero local, y la primera parte ha acabado sin grandes ocasiones.

En la reanudación, Jordi Cortés ha introducido hasta cuatro cambios de inicio, lo cual ha dado más control y posesión al conjunto azul. En el minuto 57, después de una acción envuelta dentro del área, un remate entre Fran Magno, Rusi y Revert ha acabado significado el primer gol de la temporada para el Lleida (1-1). La alegría, sin embargo, ha durado muy poco: sólo dos minutos más tarde, Ignasi Quer ha vuelto a adelantar al Vic (2-1). A pesar de la expulsión del capitán de Osona en el tramo final, los leridanos no han sabido aprovechar la superioridad numérica para revertir el resultado.

Con esta nueva derrota, el Lleida continúa colista y buscará revertir la situación la próxima semana al Campo de Deportes, donde recibirá el Peralada el domingo a las 12.00 horas.